Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG hat kurz vor Weihnachten drei weitere Stadtteile mit Ladesäulen ausgestattet. Künftig können in Hohenecken, Dansenberg und Erzhütten/Wiesenthalerhof jeweils zwei Elektrofahrzeuge parallel Ökostrom tanken.

Aktuell betreibt der kommunale Energieversorger im Stadtgebiet nach eigenen Angaben 28 solcher Ladesäulen mit insgesamt 56 Ladepunkten. Inklusive des Standortes in Siegelbach sind nun acht Ladepunkte in Stadtteilen zu finden. Bereits im kommenden Jahr seien weitere Standorte geplant. Bei der Eröffnung der Ladesäulen vor Ort waren die jeweiligen Ortsvorsteher Franz Rheinheimer (Dansenberg), Alexander Rothmann (Hohenecken) und Thorsten Peermann (Erzhütten/Wiesenthalerhof) vor Ort. Sie haben gemeinsam mit Vertretern der SWK Stadtwerke Kaiserslautern die neuen Ladesäulen in Betrieb genommen. Ein Betrag für die Investition wurde nicht genannt.