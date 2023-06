Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfälzische Musikgesellschaft konzentriert sich sowohl auf die Nachwuchsförderung als auch auf die Ergänzung des Musikgeschehens in der Region. Jetzt plant Peter Arnold, 1. Vorsitzender der Musikgesellschaft, eine neue Konzertreihe unter dem Titel „Mussikstunn bei’s Krause“ im Gasthaus Kraus in Otterberg. Die erste Veranstaltung ist am Sonntag geplant. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Konstanze Führlbeck hat sich mit Peter Arnold unterhalten.

Herr Arnold, was erwartet uns als Konzertbesucher in der Mussikstunn bei’s Krause?

Das ist ein Versuch, Leute wieder in den Konzertsaal zu locken. Die Coronapandemie