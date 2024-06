Das Atelier-Café in Trippstadt öffnet seine Hoftore für eine neue Veranstaltungsreihe namens „Open Air im Hinterhof“. Auftakt ist am 18. Juni mit einem ganz besonderen Gast.

Beim Hinterhof-Open Air soll keine reine Popularmusik geboten werden, sondern alles, was wenigstens einen Hauch Jazz enthält: Denn das ist die Vorliebe der Veranstalterin Andrea Horn, wie sie erzählt. Ihr Ziel sei ein vielfältiges Programm, das in regelmäßigen Abständen in den Sommermonaten geboten wird – mit kulturellem Anspruch und hautnah präsentiert. Die direkte Kommunikation zwischen Künstler und Publikum und die Wertschätzung der Musiker soll als besonderes Erlebnis erfahren werden. Das hatte Andrea Horn in 30 Jahren Mitarbeit im Mannheimer „Nachtcafé“ selbst erlebt. Auch dort gab es Live-Jazz mit professionellen Musikern bei gleichzeitig familiärer Atmosphäre.

Nach dem Umzug in den Pfälzerwald hatte Horn ein Atelier für Lampen, Schmuck, Geschenkideen, Töpferwaren und mehr in Trippstadt eröffnet, in dem der Gast nebenbei noch gemütlich einen Kaffee trinken kann. Später entstand gemeinsam mit ihrem Sohn die Idee, auch an neuer Wirkungsstätte die Kunst und die Kultur zusammen zu bringen. Passenderweise ist Timo Horn als Eventplaner sowie Licht- und Tontechniker tätig. Das Ziel: Kultur vor Ort schaffen.

Freundschaften in der Metropolregion

Durch langjährige Begegnungen mit Musikern der Metropolregion haben sich musikalische Freundschaften entwickelt, berichtet Andera Horn, wie sie das Programm gestalten möchte. Und diese Künstler kämen mit ihren Instrumenten nun auch gern in den Pfälzerwald. Eingeladen habe sie Musiker, die Jazz der melodischen und hörbaren Art spielen und auf überbordende Experimentalausflüge verzichten. Da könnten auch jazzige Popsongs oder folkloristisch Weisen kunstvoll verändert werden. Künftig sollen die Kontaktfühler auch in andere Musikregionen ausgestreckt werden.

Außer Musik soll es bei den Konzerten, die Platz für rund 40 Gäste bieten, auch Getränke und kleine Hungerzügler zum Selbstkostenpreis geben. Die Einnahmen dienten ausschließlich der Finanzierung der Kulturabende, so Horn.

„Luna lacht“ zum Auftakt

Zum Auftakt am Freitag, 28. Juni, nun kommt Adax Dörsam mit seinem Programm „Luna lacht“. Der Gitarrist ist gebürtiger Mannheimer und lebt im Odenwald. Er liebt nach eigenem Bekunden nicht nur akustische und elektrische Gitarren, sondern auch exotische und ethnische Zupfinstrumente. Seine Solokonzerte sind geprägt von melodischen Instrumentals und Stimmungen von gefühlvoll-romantisch bis humorvoll-verschmitzt. Mit Entertainerqualitäten gibt er zudem humorvolle Anekdoten zum Besten sowie interessante Fakten zu seinen teilweise sehr ungewöhnlichen Instrumenten. In Trippstadt stellt er Stücke seiner neuen CD vor. Der 68-Jährige hat in seiner Karriere bereits mit einigen Größen zusammengearbeitet, als Studio- und Tourneemusiker, etwa für Lydie Auvray, Pe Werner, Johnny Logan, Joy Fleming, Mike Batt, Tony Marshall, De-Phazz, Lou Bega, Die Flippers, Gunter Gabriel oder die Söhne Mannheims, auch ist er Gastdozent an der Pop-Akademie Mannheim. Man sollte meinen, dass er in Trippstadt also viel zu erzählen hat.

Termin und Karten

Konzert am Freitag, 28. Juni, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Atelier-Café Ahorn, Hauptstraße 38, Trippstadt. Karten unter Telefon 06306 334 9793 oder ahorn.atelier.cafe@gmail.com.