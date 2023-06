Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Reihe „Musik im Anflug“, mit der die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in kleinerer Besetzung durchs Land zieht, hat ein Holzbläserensemble Station in der Protestantischen Kirche Landstuhl gemacht. Als Uraufführung stellten die Bläser „musikalische Skulpturen“ von Cagla Gürsoy Strandbeesten vor.

Ein Pilotprojekt als Senkrechtstarter oder mit Bauchlandung? In jedem Fall nimmt die Staatsphilharmonie ihren Auftrag, das Bundesland mit hochwertiger Kultur zu versorgen, sehr