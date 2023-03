Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Steffen Kroll und Kai Süßenbach leiten seit Anfang Oktober die beiden Polizeiinspektionen in der Stadt. Einer ihrer Schwerpunkte: das Sicherheitsgefühl in Kaiserslautern verbessern – was sich aus mehreren Gründen als schwierige Aufgabe herausstellt.

Steffen Kroll, 34, ist Chef im Altstadtrevier und stammt aus Rheinhessen. „Polizeilich großgeworden“ in der Inspektion Worms, standen sogenannte Verwendungen in Mainz im Polizeipräsidium