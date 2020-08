„Corona hat ein paar Dinge beschleunigt“, sagt Gabriel Lacourt, Oberarzt in der Tagesklinik des Pfalzklinikums in Kaiserslautern – und nennt beispielhaft neue Gruppenangebote in den Sparten Stressbewältigung, Achtsamkeit und nichtorganische Schlafstörungen.

„Wie andere Einrichtungen auch, mussten wir Ende März bis Anfang Mai unsere Tagesklinik komplett schließen“, erzählt Lacourt. Doch in der Zeit sei man nicht untätig gewesen, habe unter anderem ein Hygienekonzept für die Fortführung der Tagesklinik mit ihren Gesprächs- und Gruppentherapien erarbeitet. Im Mai habe man dann – unter Einhaltung von Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln wieder starten können. Lacourt: „Allerdings mit nicht mehr so vielen Patienten wie vorher.“

Das habe sich auf die Wartezeiten auf Plätze in der Tagesklinik ausgewirkt. Man habe schnell bemerkt, dass es zusätzliche Angebote brauche, vor allem für Menschen, die in einer Lebenskrise abzurutschen drohen. „Die akute Versorgung, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, ist sichergestellt“, betont Lacourt, auch kurzfristig. Was aber nun fehle sei ein Vorsorgeangebot, für Menschen, die sehenden Auges in eine psychische Erkrankung schlitterten – ausgelöst beispielsweise durch Probleme in der Beziehung oder im Beruf. „Genau da setzen wir mit den drei neuen Gruppen nun an“, schildert der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, „denn wenn wir die Patienten rechtzeitig unterstützen, können wir oft Schlimmeres verhindern.“

Keine Konkurrenz für die niedergelassenen Ärzte

Dabei mithelfen sollen, so Lacourts Plan, die niedergelassenen Psychiater und Psychotherapeuten, die er in Besuchen oder einem Schreiben auf die Gruppen aufmerksam gemacht hat. Lacourt: „Die kennen ihre Patienten und wissen, für wen die Gruppen infrage kommen.“ Doch auch ohne Überweisung könnten sich Interessenten bei der Tagesklinik im Grünen Graben melden. Lacourt betont: „Wir wollen keine Konkurrenz für die niedergelassenen Kollegen sein, sondern sinnvoll zusammenarbeiten.“

Die Gruppe „Stressbewältigungstraining“ hat als formuliertes Ziel, die Kompetenzen zur Bewältigung von Alltagsbelastungen zu stärken, Krisen und Krankheitsrückfälle zu vermeiden und besser mit Über- oder Unterforderung umzugehen. Dazu werden laut Lacourt Entspannungsübungen und Problemlösungstrainings genutzt: „In den Gruppen passiert dann etwas Besonderes: Die Teilnehmer merken, dass es noch andere mit ähnlichen Problemen gibt.“ Berührungsängste verliere man im geschützten Rahmen schnell, und einen Rat von einem Teilnehmer mit ähnlichem Hintergrund nähmen viele Menschen eher an, als den eines Therapeuten.

Austausch untereinander statt Vorträge

Beim Achtsamkeitstraining geht es darum, zu lernen, sich wieder zu fokussieren und sich selbst mental und körperlich wahrzunehmen. Lacourt: „Zwischen beruflichem Stress und dem Familienleben mit Kindern kommt das oft ein bisschen zu kurz.“ Unbewusst könne das beispielsweise sogar Herzrasen auslösen. In der Gruppe lerne man für solche Situationen praktische Übungen, mit Panikattacken oder Unkonzentriertheit besser umzugehen. „Alle Gruppen sind von Alter und Geschlecht her bunt gemischt“, verrät Lacourt, „auch ganz junge Leute können schon psychische Probleme haben.“

In der Gruppe „Nichtorganische Insomnien“ dreht sich an drei Terminen alles um Schlafstörungen und ihre psychischen Ursachen – etwa wenn jemand keine Nacht durchschlafen kann. „Werden die zwölf Schlafhygieneregeln eingehalten, lässt sich da viel erreichen“, sagt der Facharzt. Beim zweiten und dritten Termin werden dann jeweils die Erfolge und Schwierigkeiten angesprochen. Man versuche, die Gruppengrößen jeweils recht klein zu halten und die Treffen möglichst dynamisch zu gestalten. Lacourt: „Es geht nicht um Vorträge, sondern den Austausch mit- und untereinander.“

