Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Premiere gelungen, Patient – lebt!“ Die neue Formation Icarus des in der Region bekannten Pianisten Dieter Schmidt verwandelte am Mittwochabend beim Livestream-Konzert in der Fruchthalle im Trio mit dem Gitarristen Thomas Seibel und der Cellistin Tatjana Wassiljewa einige ausgesuchte Jazz-Standards in kammermusikalische Kleinodien.

„Icarus“ ist ein Titel des bekannten Jazz-Gitarristen Ralph Towner, nach dem sich das brandneue und außergewöhnliche Trio benannt hat. Unaufgeregt und bedächtig loten die drei