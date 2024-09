Um in der vorgeschriebenen Zeit am Einsatzort zu sein, müssen in Kaiserslautern zwei neue Feuerwachen errichtet werden. Zuerst wird im Westen gebaut. 2029, so der Wunsch, soll die Wache fertig sein. Doch schon jetzt will die Stadt mit der Ausbildung der Wehrleute beginnen.

Lange Zeit war im Stadtrat über die Notwendigkeit von zwei neuen Wachen – eine im Westen, eine im Osten der Stadt – diskutiert worden. Ende 2023 gab es dann eine Verständigung: Im Westen