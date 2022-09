Die Stadt Kaiserslautern kündigt an, die am 1. September in Kraft getretene neue Energiesparverordnung des Bundes in allen Punkten umzusetzen, die die Verwaltung betreffen und nicht ohnehin schon umgesetzt wurden.

Mit Beginn der Heizperiode werden gemäß Verordnung Gemeinschaftsflächen in den öffentlichen Gebäuden nicht mehr beheizt, die Mindesttemperaturen in den städtischen Arbeitsräumen in Abhängigkeit von der Tätigkeit um ein Grad abgesenkt. Von allen diesen Regelungen ausgenommen sind Schulen und Kitas. Die Regelungen wurden den Bediensteten bereits mitgeteilt. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass der Betrieb von eigenen Heizgeräten in den Räumen grundsätzlich nicht gestattet ist und Thermostate, Heizkörper und Lufteinströmungen freizuhalten sind.

Die Beleuchtung öffentlicher Gebäude, ein weiterer Punkt der neuen Verordnung, wurde in Kaiserslautern bereits im Juli ausgesetzt. Oberbürgermeister Klaus Weichel: „Auch angesichts der dramatischen Entwicklung des Weltklimas ist es dringend geboten, dass wir alle unser Energieverhalten hinterfragen. Als Verwaltung leisten wir daher gerne unseren Beitrag zum Energiesparen und gehen mit gutem Beispiel voran.“ Bereits im Juli hatte die Verwaltung dem Rat einen eigenen Energiesparplan vorgelegt. Beschlossen wurden unter anderem ein Verzicht auf die Eisbahn, die Weihnachtsbeleuchtung und die Beleuchtung öffentlicher Gebäude sowie die Abschaltung der Warmwassererzeugung in städtischen Sport- und Mehrzweckhallen. Laut Weichel arbeite man verwaltungsintern an weiteren Maßnahmen zur Energieeinsparung.