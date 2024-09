Eine Schnellladesäule hat die Abita Energie Otterberg GmbH auf dem Parkplatz in der Otterberger Johannisstraße gegenüber der Gaststätte Kraus installiert. Dort können zukünftig zwei Elektroautos gleichzeitig geladen werden. Die Schnellladesäule hat eine Leistung von 50 KW.

Mit der Ladesäule für Otterberg investiere sie erstmals selbst in den Ausbau der Ladeinfrastruktur, schreibt die Abita Energie Otterberg GmbH. Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern unterstütze dabei mit allen Themen rund um die Abwicklung, wie zum Beispiel Ladekarte und Rechnung. „Mobilität und Verkehrswende sind neben dem Klimaschutz wichtige Themen der Zukunft. Wir sehen den Bedarf in Otterberg schon länger und freuen uns, dass unser Plan jetzt umgesetzt werden konnte“, so Daniel Strauß, Geschäftsführer der Abita Energie Otterberg GmbH.