Eine weitere Packstation mit 81 Fächern hat DHL in der Vogelwoogstraße 40 beim Lidl-Markt in Betrieb genommen. Dort können jetzt rund um die Uhr Pakete empfangen und versendet werden. Die Packstation ist bereits die 13. in Kaiserslautern. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Kunden können ihre Päckchen zudem in den bundesweit rund 23.500 Filialen und DHL-Paketshops abgeben und Sendungen auch dort empfangen. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, an Packstationen oder vom DHL-Zusteller ausdrucken und das Paket mitnehmen lassen.