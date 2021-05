Drei neue Corona-Schnelltestzentren starten im Mai in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Ab sofort können Bürger sich sonntags von 10 bis 13 Uhr im Sportheim des FV Olympia Am Hocht testen lassen. Die Teststation des SV Kottweiler-Schwanden im Sportheim am Herzerkopf öffnet am Mittwoch, 12. Mai. Testzeiten sind dann immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. Zum Testzentrum des Schützen- und des Sportvereins wird auch die Sporthalle des SV Steinwenden – vom 16. Mai an immer sonntags von 10 bis 14 Uhr. Die bereits bestehenden Schnelltestzentren des DRK bleiben wie gewohnt offen: Freizeitbad Azur, montags und freitags, 17.30 bis 20 Uhr, Sporthalle Miesenbach, dienstags, 18 bis 20 Uhr, Bürgerhaus Hütschenhausen, donnerstags, 18 bis 20 Uhr, beziehungsweise am Donnerstag, 13. Mai, wegen des Feiertages von 10 bis 13 Uhr. Termine für die DRK-Stationen können unter der Telefonnummer 0800/9324283 oder online auf www.kv-kl-land.drk.de vereinbart werden. In Hütschenhausen bietet zudem die Kranichapotheke von Montag bis Freitag zwischen 8.10 und 9 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr Tests an. Anmeldungen unter Telefon 06372/9969798. Das Testzentrum in der CCR-Lounge hat Montag bis Freitag, 10 bis 14 Uhr sowie 16 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 14 Uhr, geöffnet. Anmeldungen sind unter https://coronatestpfalz.de möglich.