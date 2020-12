Insgesamt gebe es derzeit 19 Corona-Fälle in der Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Hauptpost, teilte die Stadtverwaltung mit.

Am Montag seien Tests unter der Bewohner- und Belegschaft der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der ehemaligen Hauptpost durchgeführt worden. Dabei seien sieben weitere Infektionsfälle erkannt worden, so dass sich die derzeitige Gesamtzahl auf 19 belaufe. Da eine Separation innerhalb des Gebäudes nur bedingt möglich sei, wurde die Einrichtung inzwischen vom Gesundheitsamt bis zum 30. Dezember sicherheitshalber unter Quarantäne gestellt. Die Verpflegung erfolge durch den Malteser Hilfsdienst, erklärte die Stadtverwaltung.

Das Postgebäude ist seit 2015 eine der Gemeinschaftsunterkünfte der Stadt Kaiserslautern, die Betreuung vor Ort erfolgt durch das Deutsche Rote Kreuz. Insgesamt leben dort derzeit rund 160 Personen.

