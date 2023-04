Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bescherung auf dem Fröhnerhof: Für die Mitarbeiter und Fußballer im Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel ist schon jetzt Weihnachten. Für sie geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Das Containerdorf auf dem Parkplatz verschwindet, und per Kran schweben neue Elemente ein, werden an das bestehende Gebäude angedockt und bringen jede Menge kleinen und großen Komfort. Nicht nur für den Zeugwart, der die Trikots jetzt nicht mehr zum Waschen ins Stadion fahren muss.

Zeugwart Michael Wasner ist glücklich. Viele Jahre war sein Büro und sein Lagerraum ein Container auf dem Parkplatz des Nachwuchsleistungszentrums. Langsam bildete sich