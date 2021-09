Professor Eray Yagmur ist neuer Chefarzt des Instituts für Laboratoriumsmedizin am Westpfalz-Klinikum, Professor Philippe Federspil übernimmt die Leitung der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde.

Yagmur leitet das Zentrallabor des Klinikums, das für alle vier Standorte (Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen) zuständig ist. Wie das Westpfalz-Klinikum mitteilte, hat der 47-jährige Facharzt für Laboratoriumsmedizin mit der Zusatzbezeichnung Bluttransfusionswesen seine Stelle am 1. September angetreten. „Das Westpfalz-Klinikum vereint viele verschiedene ärztliche Fachrichtungen unter einem Dach. Daher ist die medizinische Beratung der klinischen Fachgebiete das höchste laborärztliche Gut und eine spannende Herausforderung“, sagt Yagmur. Er war zuletzt in der Limbach Gruppe, einem ärztlich getragenen Laborverbund, tätig, der in der Uniklinik der RWTH Aachen das Labordiagnostische Zentrum berät.

Von der Uniklinik in die Westpfalz

Auch in der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in Kaiserslautern hat das Westpfalz-Klinikum am 1. September einen neuen Chefarzt begrüßt: Hier übernimmt Professor Philippe Federspil die Leitung. Er behandelt auch Patienten mit Hauttumoren oder tiefer gelegenen Tumoren aus dem Ohr oder Nebenhöhlensystem, die die Haut des Gesichts betreffen. Im Bereich der plastisch-rekonstruktiven Chirurgie weist der neue Chefarzt laut Klinikum eine große Expertise auf. „Ich schätze die Mentalität und Lebensfreude der Pfälzer sehr“, sagt der 54-Jährige, der in der Region aufgewachsen ist. Bislang war Federspil als Sektionsleiter der Onkologischen HNO-Chirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg tätig.

Der langjährige HNO-Chefarzt, Professor Stasche, hat die Klinik zum 31. August verlassen, um in den Ruhestand einzutreten. Gleichzeitig wird er stundenweise in der neu eröffneten HNO-Praxis des Westpfalz-Klinikums in Ramstein-Miesenbach mitarbeiten.