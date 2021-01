Vor gut drei Jahren machten „Die Kaltmamsell und der Koch“ von sich reden, als unter diesem Titel im Enkenbacher Provinzkino Lesungen aus Liebesbriefen stattfanden. Jetzt erscheint eine CD mit diesen Texten, die von Ursula Simgen-Buch herausgegeben wird.

Nach dem Tod von Hedwig Winkler fand ihre Nichte Karin in einem versteckten Köfferchen rund 80 handschriftliche Briefe. Es handelte sich um die Korrespondenz zwischen Hedwig und ihrem Mann Fritz während seiner Soldatenzeit und Kriegsteilnahme.

Mit der Veröffentlichung dieses Briefwechsels möchten die Nichten Karin, Uta und Ursula an ihre Tante und deren mit 24 Jahren im Krieg verschollenen Mann erinnern – stellvertretend für alle in irrsinnigen Kriegen vergeudeten Leben. Vor allem aber soll die tragisch kurze gemeinsame Zeit des Liebespaars auf diese Weise in den Ohren und Herzen möglichst vieler Menschen weitergeführt werden. Auch noch 75 Jahre nach Kriegsende und darüber hinaus.

In den Rollen der beiden Liebenden sind die Schauspielerin Uta Eckhardt, eine der Nichten, und ihr Kollege Rolf Birkholz zu hören. Die musikalische Begleitung hat Pianist Gerd Forster übernommen. Die Illustration des Booklets zum Tonträger steuerte die Lauterer Künstlerin Marie Gouil bei. Die Hördauer beträgt 54 Minuten.

Info

Infos zur CD bei Herausgeberin Ursula Simgen-Buch unter Telefon 0631/3605780 oder per E-Mail an info@provinz80.de.