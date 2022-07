Mit Beginn der Sommerferien geht für viele Kinder nicht nur die bisherige Klasse, sondern gleich ein ganzer Schulabschnitt zu Ende. Aus der Grundschule in eine weiterführende Schule zu wechseln, bringt oft mehr als nur eine kleine Veränderung mit sich. Sollte diese mit dem Schulranzen eines ABC-Schützen angegangen werden?

Susanne Pithan, Sozialarbeiterin beim Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) und in der Kita-Sozialarbeit engagiert, erlebt, dass alter Ranzen/neue Schule im Kreis bestens ausgestatteter Mitschüler keine wirklich gute Idee sein kann. Aus ihrer Arbeit im Asternweg wie in der Kita-Sozialarbeit auf dem Bännjerrück, weiß sie aber auch um die schwierigen finanziellen Verhältnisse mancher Familien und um die Bedeutung des Übergangs von einer Schule zur nächsten. Sämtliche Institutionen versuchten, diesen bestmöglich zu gestalten.

Ein teurer Schulranzen, komplett mit Mäppchen und Sportbeutel, könne schon mal 250 Euro kosten, 190 Euro seien die Regel, hat Pithan recherchiert. Um Eltern zu unterstützen, die sich eine derartige Anschaffung nicht leisten können hat sie sich eine Alternative überlegt. Kinder, die ihren bisherigen Schulranzen nicht mehr wollten, könnten diesen – vorausgesetzt, dass er noch gut erhalten ist – für ein anderes Kind spenden: ein Vorschlag, der auch der Nachhaltigkeit diene.

Für ihre Sammelaktion sieht Susanne Pithan keine spezielle Zielgruppe, wie etwa aus den Reihen der Geflüchteten. An einem zwar gebrauchten, aber noch sehr schönen Ranzen sollen sich einfach Kinder freuen, deren Eltern bedürftig sind.

Die Sammelaktion läuft am letzten Schultag vor den Sommerferien im ASZ in der Pfaffstraße 3. Zwischen 12 und 15 Uhr können die Kinder ihre Ranzen dort gemeinsam mit ihren Eltern vorbeibringen. Abgeholt werden können die Ranzen dann nach vorherigem Kontakt mit dem ASZ (unter Telefonnummer 0631 316 3641) im Clearing House in der Pariser Straße 90.

Kinder, die einen Schulranzen spenden, sollten auch ihren Spaß haben, findet die Initiatorin der Aktion. Bei der Abgabe können die Kinder daher Namen und Adresse hinterlassen und damit an einer Verlosung teilnehmen. Ob sie einen der „tollen Preise“, die sie verspricht, gewonnen haben, erfahren die Gewinner an ihrem ersten Schultag. Susanne Pithan hofft, dass am Freitag, 22. Juli, dem letzten Schultag, ganz viele Kinder ihren Ranzen in der Pfaffstraße abliefern.