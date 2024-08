Fehlende Sitzgelegenheiten in der Innenstadt wurden in der Vergangenheit immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern kritisiert. Seit Dienstag steht vor dem Union-Kino eine neue, S-förmige Bank, die das Referat Stadtentwicklung beschafft hat. „Die neue Holzbank, die nun die bisherige Edelstahlbank ersetzt, ist sozusagen das Gegenstück zur Rundbank vor der Stiftskirche“, teilt die Stadtverwaltung mit. In einem Bürgerworkshop zur Erweiterung der Sitzmöblierung in der Innenstadt hatten die Teilnehmer zusätzliche Standorte erarbeitet und diskutiert, sich dabei für diese Holzbank ausgesprochen. Sie besteht aus FSC-zertifiziertem und unlasiertem Hartholz, die Füße sind aus anthrazitfarbenem lackiertem Stahl.