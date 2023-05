Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine neue Band ist „in town“ und will die Musikszene in der Region „hart“ aufmischen. Lovestep heißt sie und gehört dem Hardcore-Genre an. Und mit gleich zwei aufeinanderfolgenden Shows startet das taufrische Lautrer Trio in die Live-Saison – mit dem ersten Gig am 11. Februar im Kuseler Kinett und dann am 17. Februar in der Kaiserslauterer Kammgarn.

Wobei – ganz so neu sind die drei Lautrer nicht. Eigentlich spielen sie bereits seit 2015 zusammen, in einer anderen Band mit anderer Besetzung. Doch die unterschiedlichen Wohnorte