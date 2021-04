Auch wenn Gastronomie und Geschäfte derzeit nicht wirklich zum Stadtbummel einladen, so sollen es doch wenigstens die neuen Sitzbänke tun. Die Holzbänke um das Beet in der Straße Am Altenhof Richtung Schillerplatz gehören zu der Neugestaltung jenes Platzes. Noch nicht benutzbar sind die vier weiteren Bänke auf dem Schillerplatz, da sie noch hinter den Bauzäunen verborgen sind. Doch wenn das Wetter mitspielt, dürften auch sie Ende April zum Verweilen dienen. Unabhängig davon sind weitere Bänke zum Beispiel vor der Adler-Apotheke und dem Union-Kino geplant, die im Rahmen des Bürgerdialogs aufgestellt werden sollen. Die Bürgerinitiative „Stadt für Alle“ hatte sich im Herbst gegen eine digitale Variante ausgesprochen. Wegen der Pandemie muss die geplante Präsenzwerkstatt deshalb noch warten.