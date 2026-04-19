Noch bevor die ersten Kinder einziehen, öffnet die neue vollstationäre Kleinkindgruppe des Bundesverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Südwest in Kaiserslautern am Dienstag, 21. April, von 11 bis 16 Uhr ihre Türen: Am Standort in der Donnersbergstraße 84 haben Interessierte die Gelegenheit, die Einrichtung und ihre pädagogische Arbeit in der Entstehungsphase kennenzulernen.

Die Gruppe richtet sich an Kinder im Alter von null bis fünf Jahren, die vorübergehend nicht in ihrem familiären Umfeld leben können und für die gerade keine Pflegefamilien zur Verfügung stehen. Die Awo bietet laut Pressemitteilung einen geschützten Rahmen, im Mittelpunkt stünden Stabilität, Bindung und Entwicklung. Beim Tag der offenen Tür können Besucher die Räume in Augenschein nehmen, mit den pädagogischen Fachkräften sprechen und so ein Bild davon erhalten, wie der Alltag gestaltet wird und welche fachlichen Ansätze die Arbeit prägen.