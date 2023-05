Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weiter auf den Spuren der Natur wandelt die Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Nach den Pappwäldern von Eva Jospin und den wirbelnden Ast- und Blattstrukturen von Julia Steiner, die derzeit noch im Erdgeschoss des Museums zu sehen sind, zeigt das nächste Ausstellungsprojekt drei Positionen, die sich mit der Natur im hohen Norden auseinandersetzen. Sie startet am Dienstag – Corona-like – ohne Vernissage. Und auch sonst ist diesmal einiges anders in der Präsentation im ersten Museumsgeschoss.

Am Werk waren zwei junge Kräfte des Hauses: einmal der neue Kurator Sören Fischer, Nachfolger des langjährigen Grafikexperten Heinz Höfchen und als waschechter Ostfriese der