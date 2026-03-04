In einem der kleinsten Ausstellungsräume der Stadt hängen zurzeit Bilder einer neuen Handschrift: Susanne Uttenreuther zeigt Gemälde im Foyer des Union-Kinos.

Die gebürtige Kaiserslautererin beginnt gerade die hiesige Kunstszene zu erobern. Mit besten Aussichten übrigens. Vor allem für Kunstinteressierte an abstrakten Formen, an leisen, fast monochromen, durch und durch ästhetischen Farbnuancen. Diese Attribute kennzeichnen die Malerei der konsequent zweidimensionalen Formen. Und trotzdem assoziiert das Betrachten Weite und Ferne. Ob „barfuß“ horizontal in pastellenem Meerblau und Strandsandbeige oder „kopfüber“ vertikal in linearen Fassaden bis hinauf in schwindelnde Wolkenkratzerhöhen. Uttenreuthers flächige Malerei verströmt Ruhe und Gelassenheit. Auch dann, wenn sich Farbebenen explosionsartig aufzulösen scheinen oder sattes Rot knallige Kontrapunkte markiert. Ein wahres Seherlebnis, zumal die Motive im Foyer keine Titel tragen.

Schritt für Schritt

Die Vorgeschichte begann mit dem Wunsch zu malen. Doch nur abstrakt. Allein Farben und Formen sollten Idee und Lesart bestimmen. Bei einer Freundin entdeckte sie „meinen“ Malstil und wusste: „Das will ich auch.“ So landete sie bei der Otterbacher Künstlerin und Dozentin Angie Horlemann. Das war vor zehn Jahren. Zuerst arbeitete Uttenreuther nur für sich, probierte und experimentierte autodidaktisch, später nach Wünschen nahestehender Menschen und seit 2024 nach Vorgaben, etwa um auszustellen. Schritt für Schritt ging sie dabei vor. Ausdauer brachte sie weiter.

Mittlerweile variiert sie den Pinsel mit Spachtel und Schwamm, verdichtet mit Sand- oder Papiercollagen, verfremdet mit Farbtechniken des Spritzens, Wischens oder Fließens und registriert staunend eine stetig wachsende Eigendynamik ihrer individuellen Handschrift. Bezogen auf ihren Brotberuf einer Verwaltungsbeamtin im Bereich Wasserwirtschaft verrät sie, wie sehr die Malerei lebensbereichernder Ausgleich für alles Alltägliche sei.

Ausstellung

Bis Ende April zu den kinoüblichen Öffnungszeiten.

