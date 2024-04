Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verschnaufpause nach einer außerordentlich erfolgreichen Rudolf-Levy-Schau war für Museumsdirektor Steffen Egle und sein Team des Museums Pfalzgalerie (mpk) ziemlich kurz gewesen. Am Freitagabend konnte er bereits mit „Some like it hot. Pop Art von Coca-Cola bis Marilyn Monroe“ die zweite Schau mit Erfolgspotenzial eröffnen.

„Wir haben uns etwas vorgenommen, das ein weiterer Publikumsliebling sein kann“, erläuterte Egle vor erneut ausgesprochen gut besuchtem Haus. Die uramerikanische Kunstrichtung