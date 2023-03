Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Und weiter geht’s: Nach Michael Reutlinger und seiner naiven Malerei ist diesmal Jacqueline Stortz mit ihren meist abstrakten Bildern an der Reihe in der Veranstaltungsreihe „Kunst hoch drei“. Und so ist der Kulturtreff AmWebEnd dieser Tage erfüllt von geometrischen Formen, pastosen Oberflächen und starken Farben. Durchaus eindrucksvoll für die Debütausstellung der in Sachsen geborenen Künstlerin.

Früher oder später wird sie sich entscheiden müssen: zwischen gelungenen Arbeiten im abstrakten Bereich oder halbfigürlichen, auch durchaus sehenswerten Arbeiten