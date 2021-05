Autoren geht es in der Corona-Krise nicht anders als anderen Künstlern auch. Sie können nicht vor Publikum auftreten und so auch nicht die Wirkung ihrer Texte ausprobieren. Um so schöner, dass der hiesige Autor Uwe Kraus nun die dritte Ausgabe seines Literaturheftes „Der Fliegenpilz“ herausgebracht hat. Und so einer Auswahl meist Kaiserslauterer Schriftsteller die Möglichkeit bot, an die Öffentlichkeit zu treten.

Das neue Heft „Der Fliegenpilz“ kommt ganz schlicht im Din A4-Format, schwarz auf weiß und unbebildert daher. Und wer dieses etwa in den Buchhandlungen Thalia und Blaue Blume oder der Pfalzbibliothek mitnimmt, bekommt eine Auswahl neuer Texte in Sachen Prosa, Lyrik oder Essay geboten.

So eröffnet etwa Autorin Stefanie Schmoll den Lesern Einblicke in ihre Science-Fiction-Welt, in der die „Oktomorpheniden“ in einem ständigen Schwellenzustand leben und im Laufe eines Tages nicht weniger als acht verschiedene Formen annehmen. Ihre Sprache ist genauso vieldeutig wie ihre Gestalt wandelbar, und Verabredungen gehen nur spontan, da die jeweilige Gestalt nicht lange anhält. Also hätte es der Mensch als altes Gewohnheitstier auf dem Planeten „Polymorphaldon“ doch recht schwer.

Apokalyptische Reiter und Kaiser Rotbart

Der in Morlautern lebende Lyriker und Satiriker Fred Heidingsfelder lässt in seinem Text „wessen stadt“ apokalyptische Reiter erstehen, die für jeden Westpfälzer unschwer als Transport- und Jagdflugzeuge der US-Airforce zu erkennen sind. „Harpyien toben über der Stadt, entfesselte Schönheiten höllischer Logik“ heißt es da etwa, wenn Heidingsfelder den infernalischen Fluglärm und die Segnungen der Abertonnen von Kerosinablässen auf lyrische Art metaphorisch anprangert.

Die bekannte Mundartautorin Helga Schneider dagegen besticht durch ihr Gedicht „Raawe“. Bei ihr fliegen die schwarzen Gesellen immer noch um den Berg, in dem Kaiser Rotbart gefangen ist. Sie können ihm keine andere Nachricht bringen, als dass Mord und Totschlag immer noch herrschen in der Welt.

Auch Dieter M. Gräf mit einem Gedicht vertreten

Neben weiteren lokalen Schreibern wie Alexander Benra, Bernd Ernst oder Peter Herzer ist im neuen Heft auch einer der bekanntesten rheinland-pfälzischen Dichter, Dieter M. Gräf, mit seinem Gedicht „Ausflug“ vertreten.

Hält Herausgeber Uwe Kraus die Qualität dieses Heftes durch, kann man sich auf weitere Ausgaben von „Der Fliegenpilz“ freuen.

Info

Die kostenlosen Ausgaben des Literaturhefts „Der Fliegenpilz“ sind in den hiesigen Buchhandlungen oder in der Pfalzbibliothek erhältlich.