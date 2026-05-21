Im sozialen Brennpunkt im Kaiserslauterer Osten soll abgerissen, saniert, neu gebaut werden. Das Konzept ist da, gut – aber die Stadt muss auch liefern.

Jetzt also der dritte Anlauf, na endlich! Nach 1999 und 2015 hat die Stadt im Ratssaal mal wieder ihren Willen bekundet, die Missstände im „ Kalkofen“ zu beheben – durch einen baulichen Wandel. Und in Anbetracht der schonungslosen Abriss-Ideen ist die Nachricht eines: der Vorschlaghammer unter den Beschlüssen. Das Konzept, es liest sich bis auf ein paar Ausnahmen vernünftig. Weg vom Gedanken der häppchenweisen Sanierung, hin zur Quartiersentwicklung – ohne Schlichtwohnungen, dafür mit Duschen für alle, so banal das klingt. Nur mit dieser Aufwertung und einem durchmischten Gebiet gelingt, was gelingen muss: der Abbau von sozialen Problemen. Von gesellschaftlicher Ausgrenzung.

Okay, der Plan liegt vor – gut. Aber er ist eben genau das: ein Schriftstück, gedruckte Worte auf Papier. Erstmal nicht mehr. Der Vorstoß darf kein Grund sein, in Jubel oder Euphorie zu verfallen. Erstens, weil das Konzept längst überfällig ist, die Stadt seit Jahrzehnten an der Aufgabe „Kalkofen“ scheitert. Und zweitens, weil sie ja erst liefern muss. Nach den nie erfüllten Versprechen und den offenbar in Vergessenheit geratenen Ratsentscheidungen kann sie es sich nicht leisten, hier erneut zu versagen. Der Druck: riesig.

Dass der Abrissbirne im Asternweg übrigens auch jener Aufgang zum Opfer fallen soll, in den das Herzblut der Bewohner geflossen ist, in dem sie Tonnen an Schutt geschleppt haben, ist unglücklich – und wäre für die Helfer ein niederschmetterndes Signal. Ob Dezernent Steinbrenner und die Bau AG da vielleicht eine andere Lösung finden?