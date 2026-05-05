Die rund 150 Quadratmeter große Asphaltfläche in der Fruchthallstraße – auf Höhe der Einmündung zur Fackelstraße – wird zwischen Montag, 11. Mai, 8.30 Uhr, und Mittwoch, 13. Mai, 16 Uhr, erneuert. Wie die Stadtverwaltung Kaiserslautern mitteilt, wird die Fruchthallstraße während dieser Zeit für den Bus- und Linienverkehr gesperrt. Die Anlieferung in die Fackelstraße erfolge an den drei Tagen über die Schneiderstraße und Am Altenhof. Zur Vorbereitung der Bauarbeiten lassen die SWK in der Woche zuvor am Kabelgraben in der Fackelstraße Arbeiten durchführen, die ebenfalls zu kurzzeitigen Behinderungen führen können. Fruchthall- und Fackelstraße können trotz der Bauarbeiten vom 11. bis 13. Mai von Fußgängern genutzt werden; die angrenzenden Geschäfte sowie der Haupteingang der Mall sind laut Stadt erreichbar.