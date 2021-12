Seit wann gibt es Kaiserslautern, woher kommt der Name und warum ist da ein Fisch im Stadtwappen? Das alles und noch mehr lässt sich mit der neuen App „KL entdecken“ auf einer Reise durch Raum und Zeit erfahren. Stadtführer ist Kaiser Friedrich Barbarossa, der sich als Klein Friedrich mit seinem Hund Ted zu einer Entdeckungsreise durch Kaiserslautern aufmacht.

Die beiden führen die Nutzer der App auf ihrer Suche nach einem verlorengegangenen Holzfisch auf unterhaltsame Art und Weise vorbei an verschiedenen Sehenswürdigkeiten der Innenstadt, kündigt die Stadtverwaltung an und nennt als Beispiele die Fruchthalle, die Stiftskirche, das Stadtmuseum und die Kaiserpfalz. Auf ihrem Weg treffen Friedrich und Ted auf spannende Persönlichkeiten der Lautrer Geschichte. Ein Treffen mit Fritz Walter und Lina Pfaff steht ebenso an wie ein Treffen mit einer Ballerina vor dem Pfalztheater, die viel Wissenswertes über die Geschichte der Stadt und die einzelnen Sehenswürdigkeiten zu erzählen haben – und zudem Hinweise für die Suche nach dem Fisch geben.

Die Geschichte wird an insgesamt elf Stationen durch hochwertige, von professionellen Sprechern vorgetragene Audiobeiträge erzählt sowie mit verschiedenen multimedialen Inhalten in Form von 3D Modellen, Animationen, Videos, 360°-Ansichten und Bildern gezeigt. Das ermöglicht den virtuellen Zugang zu eigentlich im Rahmen der Tour nicht zugänglichen Gebäuden, etwa ins Stadion oder ins Innere des Pfalztheaters. Ergänzt wird der Rundgang durch kleine Spiele, die am Ende jeder Station gelöst werden müssen. Die App bietet laut Verwaltung zudem Zusatzinformationen in leichter Sprache sowie Selfie-Postkarten zum Teilen über die sozialen Medien.

Projektkosten wurden zu 90 Prozent gefördert

„Die App ist ein gelungenes Beispiel dafür, was für eine Vielzahl von Möglichkeiten die Digitalisierung bietet, um Geschichte zu neuem Leben zu erwecken“, sagt Oberbürgermeister Klaus Weichel. „Damit eröffnen sich große Chancen im Tourismus, um einzigartige und nachhaltige Gäste-Erlebnisse zu schaffen. Auch im Hinblick auf das Barbarossajahr 2022 ein schönes Angebot, das vor allem Familien ansprechen soll.“

Die Stadt Kaiserslautern hatte mit einem Entwurf der App unter dem Titel „Herzlich digital auf Barbarossas Spuren“ den Sonderpreis Digitalisierung beim Profilierungswettbewerb „Kultur-Regionalität-Tourismus“ gewonnen. Damit verbunden war eine 90-prozentige Förderung der Projektkosten. Mit der Förderung sollten die Besonderheiten von Kaiserslautern zum einen als Stadt mit Geschichte und zum anderen als digitale Stadt authentisch zu einem touristischen Produkt zusammengefasst werden, das insbesondere auf die Zielgruppe Familie ausgerichtet ist.

Die App „KL entdecken“ kann kostenlos im Google Play Store sowie im iTunes Store heruntergeladen werden. Ein Informationsblatt dazu ist in der Tourist Information erhältlich.