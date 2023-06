Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Trippstadter Straße ist kurz vor dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) am Mittwoch eine provisorische Fußgängerampel installiert worden. Reagiert wird damit auf Anregungen aus der Bürgerbefragung Anfang des Jahres, erklärte Beigeordneter Peter Kiefer. Was er nicht sagte: Auf einen Zebrastreifen oder eine Ampel an der Ecke Gerhard-Hauptmann-Straße wird schon seit Jahren gedrängt.

„Ein großes Thema bei der Befragung zur Trippstadter Straße war das sichere Queren für die Fußgänger“, erläutert Beigeordneter