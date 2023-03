Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der legendäre Blues Caravan rollt wieder durchs Land. Erneut präsentiert Thomas Ruf aufstrebende Stars der Blues-Rock-Szene. So werden sich am Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, in der Kammgarn drei junge Musiker vorstellen, die vielleicht bald berühmt sein werden. DIE RHEINPFALZ hat schon einmal in ihre Alben hineingehört.

Thomas Ruf, der ehemalige Manager des Blues-Gitarristen Luther Allison, gründete 1994 das Independent-Label Ruf Records. Seit 2005 geht er zusätzlich mit Nachwuchskünstlern auf Tour.