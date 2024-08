Die Stadtbildpflege hat acht neue Abstellflächen für E-Scooter in der Innenstadt markiert. Zusammen mit den beiden Flächen am Bahnhof gibt es nun zehn Abstellbereiche für E-Scooter in Kaiserslautern.

Um die acht neuen Abstellflächen in der Innenstadt herum wurden einer Mitteilung der Stadt zufolge Abstellverbotszonen eingerichtet. Diese Zonen sollen verhindern, dass E-Scooter außerhalb der markierten Flächen abgestellt werden können – die Fahrtkosten laufen weiter, sofern der Roller nicht korrekt abgestellt wird. Da in der Stadtmitte einige Bereiche aneinander grenzen, ergeben sich größere, zusammenhängende Abstellverbotszonen.

Der Anbieter „Tier Mobility SE“ habe die Abstellflächen bereits in sein System übernommen. Nutzerinnen und Nutzer könnten die Abstellflächen und Verbotszonen in der Tier-App – diese wird ohnehin zur Buchung genutzt – einsehen.

Der Stadtrat hatte im vergangenen November eine Änderung der Sondernutzungssatzung beschlossen, um über die Sondernutzungserlaubnis Einfluss auf den Betrieb des Systems nehmen zu können. Durch die Abstellflächen sollen die Nutzung der E-Scooter besser reguliert, der Verkehrsraum sicherer gemacht und für mehr Ordnung im Stadtbild gesorgt werden. Denn beispielsweise für sehbeeinträchtigte Menschen seien ungeordnet abgestellte Fahrzeuge dieser Art gefährliche Hindernisse.