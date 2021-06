Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden zusätzliche Abstellbügel für Fahrräder installiert. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen. Während des Stadtradelns sollen Ideen gesammelt werden.

Neue Abstellmöglichkeiten in der Rummelstraße ergänzen laut Stadtverwaltung die Fahrradbügel am Stiftsplatz, die insbesondere an Markttagen sehr stark nachgefragt seien. Die Bügel in der Richard-Wagner-Straße/Beethovenstraße wurden laut Stadt seit längerem von Bürgern gewünscht. Dort befinden sich gastronomische Betriebe, Radfahrer vermissten bislang eine Einrichtung zur Sicherung der Fahrräder. Weitere neue Abstellmöglichkeiten gibt es nun zudem in der Münchstraße sowie in der Steinstraße/Salzstraße.

Ideen und Wünsche für eine verbesserte Radinfrastruktur können während des Stadtradeln-Zeitraums vom 9. bis 29. Juni über die Mängelmeldeplattform „RADar!“ direkt über die App an die Stadt übermittelt werden, betont die Verwaltung.