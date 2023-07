Der Verbandsgemeinderat beschloss am Freitagabend einstimmig, die Freisitzüberdachung im Waldwarmfreibad in Miesau zu erneuern. Eine Firma aus Bruchmühlbach-Miesau erhielt den Auftrag für diese Arbeiten. Die Kosten belaufen sich auf 25.168 Euro. Wie Bürgermeister Erik Emich (CDU) ausführte, sei die Überdachung am Kiosk in die Jahre gekommen und durch die Witterung marode geworden. Die vorhandene Holzkonstruktion kann nicht mehr verwendet und aufgewertet werden und sei daher zu erneuern.