Freie Fahrt für Busse und Feuerwehr: Noch in diesem Jahr soll eine „satellitengestützte Beschleunigung des Öffentlichen Personennahverkehrs“ dafür sorgen, dass Buswartezeiten an Ampeln entlang der Nordtangente (vom Rauschenweg bis zum PRE-Park) gering oder ganz ausfallen. Wie der Leiter des Referats Tiefbau, Sebastian Staab, der RHEINPFALZ erklärte, wird die bislang dafür genutzte Technik bis Ende des Jahres umgerüstet. Die Busse werden dann mit einer GPS-Einheit ausgestattet, die via Satellit mit den Ampeln kommuniziert. Positiver Nebeneffekt laut Staab: „Wir können auch die Feuerwehrfahrzeuge umstellen, die profitieren ebenfalls von dem neuen System.“ Bei Einsatzfahrten schalten die Ampeln dann automatisch auf Grün. Die Kosten betragen rund 500.000 Euro.