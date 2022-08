Im Neubaugebiet an der Pariser Straße in Kaiserslautern geht es in die Endphase. Holger Schwambach, Geschäftsführer der Immo 150 GmbH, die das Gelände entwickelt, rechnet damit, dass das Quartier bis Ende 2025 komplett bezogen ist. Unsicher ist, ob eine Kindertagesstätte gebaut wird.

Als im Herbst 2020 gerüchteweise von merkwürdigen Tieren im Erzenhausener Jagdrevier berichtet wurde, war zunächst von Schafen die Rede. Dann erspähte ein Jäger eines Morgens beim Ansitz eine Herde Mufflons.

Von einem Geschäftesterben kann nicht die Rede sein. Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des hiesigen Einzelhandelverbands und selbst Geschäftsinhaber, attestiert den Lauterer Geschäftsleuten Zähigkeit.

Die Trockenheit macht den Kartoffelbauern extrem zu schaffen. Bei gestiegenem Aufwand gibt es deutlich weniger zu ernten. Obendrein sind die Knollen seltsam geformt. Dem Geschmack konnte die Dürre jedoch nichts anhaben.

Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hat auf die Kritik der FDP-Stadtratsfraktion reagiert, die Stadt versage in den Bereichen Sicherheit und Ordnung. Anlass war die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes, in der Kaiserslautern mit 10.476 Fällen auf dem achten Platz im bundesweiten Ranking der Großstädte mit der höchsten Kriminalität geführt wird.