In Otterberg soll die Stadtchronik neu aufgelegt werden. Aber erst einmal sind die Druckrechte zu klären, was die Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg übernehmen soll. Das Angebot einer solchen Chronik sei für eine der touristisch attraktivsten Gemeinden im Kreis mit einer reichen Historie unerlässlich, begründete Norbert Herhammer den Antrag der CDU-Fraktion, den der Stadtrat unterstützte. Seit einigen Monaten ist es in der Wallonenstadt möglich, in einer Kutsche und mit Virtual-Reality-Brillen in die Zeit der Zisterzienser zu „reisen“. „Der auch vorher schon vorhandene Wunsch, mehr über die Geschichte von Kloster und Stadt Otterberg zu erfahren, erhält dadurch neue Nahrung“, meinte Herhammer. Bereits 1976 beziehungsweise 1981 sei eine zweibändige Chronik erschienen, was aber vielen nicht bekannt sei. Nur noch der zweite Teil, der mit dem Dreißigjährigen Krieg beginnt, ist laut des Fraktionsvorsitzenden verfügbar. „Zum ersten sind weder Druckvorlagen vorhanden noch das Copyright geklärt.“ Seit der Digitalisierung sei ein Nachdruck technisch aber kein Problem mehr.