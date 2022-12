In der Merkurstraße 23 hat der Zoo & Co Markt eröffnet und mit ihm das angeblich erste Hundefitnesstudio in der Stadt. Gründer Jochen Huffnagel war vor Ort, um Kunden das Konzept des Unterwasserlaufbands zu erklären.

Während draußen auf dem Parkplatz des Marktes noch fleißig die Bauarbeiten laufen, absolvieren drinnen bereits die ersten Hunde ihre Trainingseinheit auf dem Unterwasserlaufband von HuffysFIT. Der Gründer Jochen Huffnagel ist vor Ort und steht Besitzern während den ersten Trainingsversuchen zur Seite.

Los geht es mit sechs Minuten auf dem Laufband

„Angefangen wird mit sechs Minuten auf dem Laufband“, erklärt er. Zuerst wird je zwei Minuten im Trockenen gelaufen, dann wird das Wasser bis zu den Pfoten eingelassen und zum Schluss ist der Wasserstand so, dass der Körper unter Wasser ist. Gelaufen wird dabei nicht mehr als 20 Minuten, um die Tiere nicht zu überlasten. Auch über die Geschwindigkeit hat Huffnagel sich Gedanken gemacht: Für jeden Hund wird mit Computertechnologie seine eigene Wohlfühlgeschwindigkeit berechnet, sonst werde bei zu hohem Tempo die Übung nicht mehr sauber ausgeführt.

Geeignet ist diese Trainingsmethode für so ziemlich jeden Hund – allerdings rät Huffnagel von einer Ausübung eher ab, wenn es sich um Hunde mit kurzer Schnauze handelt. Empfohlen wird jedem Besitzer, vor dem ersten Training einen Sporttauglichkeitstest zu absolvieren. Bei Auffälligkeiten während des Trainings, die auf eine Krankheit hindeuten, verweise man die Besitzer an einen Tierarzt weiter. Auch wasserscheue Hunde könnten ohne Probleme von dem Unterwasserlaufband profitieren: „Mit der Zeit gewöhnen sich die Tiere daran, das dauert dann nun mal eben länger“, erzählt der Gründer.

Hund Gobi ist der Auslöser

Entstanden sei die Idee für ein Hundefitnessstudio durch gleich mehrere Faktoren, so Huffnagel. Zum einen durch seinen eigenen Hund Gobi, der im Alter von sechs Jahren an Arthrose erkrankte. „Zum anderen vertreibe ich die Laufbänder und Hundebesitzer sind auf mich zugekommen und wollten die auch haben“, erzählt er. Weil es in der Nähe allerdings keine gab und auch Hundephysiotherapeuten meistens keine besitzen, gründete Huffnagel, der eigentlich Sportwissenschaft studiert hat, sein eigenes Fitnessstudio für Vierbeiner. „Ich wollte dieses Fitnesstraining für jeden anbieten und das gerne an verschiedenen Standorten. Und weil es in der Tierphysiotherapie eben diesen Bedarf gibt. Den wollte ich decken und die Therapeuten unterstützen“, erklärt er.

Wichtig ist dem Gründer aus Kassel, dass sein Training auf dem Unterwasserlaufband keineswegs als Therapie verstanden wird. Es handele sich um reinen Sport, der beispielsweise als Ergänzung zu einer Physiotherapie ausgeführt werden kann. Neben den offensichtlichen Fortschritten, die erzielt werden, wie etwa Aufbau der Muskulatur, erhöhte Kondition und ein allgemein verbesserter Fitnesszustand des Hundes, nennt Huffnagel noch weitere Vorteile seines Trainings: „Das Immunsystem wird gestärkt, zwischen Halter und Hund steigert sich das Zutrauen, der Hund wird einfach aufmerksamer. Man schenkt seinem Haustier etwas Lebensqualität.“ Dadurch, dass unter Wasser weniger Gewicht auf den Gelenken laste, hätten kranke Fellnasen weniger Schmerzen beim Laufen.

Vor vier Jahren in Kassel gegründet

Gegründet wurde HuffysFIT vor vier Jahren in Kassel. Seitdem ist Huffnagel bereits mit 200 Zoomärkten eine Partnerschaft eingegangen. Wert gelegt werde auf die Tiergesundheit. So gebe es im Markt vor Ort auch einen Tierarzt. Zusammen mit der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover will der Firmenchef immer neue Konzepte entwickeln und Kenntnisse aus dem menschlichen auf den tierischen Bereich übertragen. Ebenso legt er Wert auf die Ausbildung der Hydrotrainer an einer eigenen Akademie. So wolle sich auch die Filialleitung des neuen Zoo & Co Marktes zur Hydrotrainerin ausbilden lassen.