In Kaiserslautern sind seit einigen Tagen E-Roller von einem neuen Anbieter im Angebot: Zeus Scooters heißt die Firma, die aus Irland stammt, 150 Roller in der Stadt vorhält und nach eigenen Angaben einen nachhaltigen Ansatz mit ihren Rollern verfolgt.

Das irische Start-up bietet seine Roller an verschiedenen Standorten in der Stadt an. „Unsere Scooter bieten ein sicheres und stabiles Fahrerlebnis“, sagt Damian Young, Gründer und Geschäftsführer von Zeus Scooters. Das neueste Roller-Modell des Unternehmens, Z2 genannt und auch in Kaiserslautern im Einsatz, hat (drei) Luftreifen, Blinker direkt am Lenker und einen Handyhalter mit induktiver Ladefunktion. Zeus Scooters hat nach eigenen Angaben mit dem Angebot Berufstätige, Studenten und Pendler im Blick.

Drei statt zwei Räder

Die E-Roller von Zeus Scooters sind nach Angaben des Unternehmens weltweit die ersten mit drei statt zwei Rädern. „Dadurch sind sie bequemer zu fahren und robuster“, erklärt Young. Zudem könnten sie so sicher abgestellt werden.

Um einen E-Roller zu mieten, brauchen die Nutzer eine spezielle App auf dem Smartphone. Diese zeigt, wo der nächste Scooter zu finden ist. Einen E-Roller freizuschalten kostet einen Euro, jede weitere Minute kostet 28 Cent. Für Vielfahrer bietet das Unternehmen auch Abos an, für fünf Euro im Monat etwa können die Scooter einen Monat unbegrenzt genutzt werden.

Der vierte Anbieter von E-Rollern

„Unser Fokus liegt ganz klar auf den mittelgroßen Städten und den Kunden selbst. Wir streben eine durchdachte Erweiterung an und wollen unseren Kunden und der Partnerstadt etwas zurückgeben“, erklärt Damian Young. Deshalb spende Zeus Scooters für jede gefahrene Minute einen Teil des Erlöses an gemeinnützige Projekte in der Stadt. Nutzer dürfen online oder per App mitentscheiden, wofür das Geld gespendet werden soll. Die E-Scooter sind nun in der ganzen Stadt verfügbar.

Zeus Scooters ist derzeit in über 25 Städten in ganz Deutschland vertreten und hat in diesem Jahr in Europa und Asien expandiert. Zeus Scooters ist damit der vierte Anbieter von E-Rollern in der Stadt – neben den Firmen Tier, Lime und Bolt.