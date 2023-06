Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Männer machen es seit Jahrhunderten, Frauen haben erst in den vergangenen Jahren begonnen, sich in Netzwerken zusammenschließen. Genau damit wollen seit Ende vergangenen Jahres die „Führungsfrauen Westpfalz“ den Frauenanteil erhöhen.

Dass Frauen immer noch in den Führungsebenen in Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft unterrepräsentiert sind, wollen Jutta Metzler und Sabine Mesletzky nicht einfach so hinnehmen.