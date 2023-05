„Ein Best of mit alten Krachern und neuen Nummern“ – so wird der Abend mit Nessi Tausendschön angekündigt. Am Freitag, 9. Juni, dürfen sich Besucher der Stadthalle St. Ingbert auf die Veranstaltung unter dem Titel „30 Jahre Zenit“ mit der Kabarettistin und Sängerin freuen.

Seit 30 Jahren ist Nessi Tausendschön nicht von der Bühne zu bomben. 30 Jahre mondän kultiviertes Schabrackentum, geschmeidige Groß- und Kleinkunst, Verblüffungstanz, melancholische Zerknirschungslyrik und schöne Musik. Wenn Nessi die Brüche des Lebens zelebriert, dann erwachen selbst die Seelenblinden im Publikum aus der distanzierten Erstarrung, dann verwischen sich die Grenzen zwischen innerer, erinnerter seelischer Realität und äußerer leibhaftiger Gegenwart, zwischen Öffentlichkeit und Privatem, ja Intimem und kein Auge bleibt trocken. Kurz gesagt: Nessi hat als Kabarettistin eine Zunge wie eine Reitpeitsche, als Sängerin aber eine Stimme wie ein Engel. Eine wunderbare Kombination. Am 9. Juni wird sie von William Mackenzie an der Gitarre begleitet.

Deutscher Kleinkunstpreis

Nessi Tausendschön ist bekannt aus Fernsehen und Radio und sie wurde mit dem Deutschen Kleinkunstpreises und dem Salzburger Stier geehrt. Die Kabarettistin sieht sich als Amüsierdame, Lustigkeitshure, Witzeprostituierte, Scherzkeksin, Spaßkurtisane, Fezdirne und vieles mehr.

Tickets gibt es an der Infotheke im Rathaus St. Ingbert, Telefon 06894 130, online unter https://ticket-rheinpfalz.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Mehr Infos im Netz auf www.st-ingbert.de. rhp