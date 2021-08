Nach dem Vizemeistertitel bei der Deutschen Meisterschaft in Bremen (wir berichteten) hat Werner Nesseler, Triathlet der TSG Kaiserslautern, noch mal nachgelegt. Beim Raiffeisen Triathlon in Hamm (Sieg), sicherte er sich Platz eins in der Altersklasse M75.

Der Wettkampf in Hamm war der erste in Rheinland-Pfalz, der in der Corona-Pandemie startete. Es war ein Jedermann Triathlon, der es in sich hatte, wie Nesseler berichtet.

300 Meter Schwimmen im Naturfreibad, 15 Kilometer auf dem Rad und 6,5 Kilometer Laufen standen auf dem Programm, „jedesmal mit sehr knackigen Anstiegen“.

Der Kaiserslauterer bewältigte die Strecke in 1:47 Stunden und kam damit auf Platz eins in der M75, knapp vier Minuten vor dem Zweitplatzierten.