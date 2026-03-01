Nessa Khoshdel Mohazab gewinnt den Stadtentscheid beim Vorlesewettbewerb und ist beim Bezirksentscheid dabei. Der Vorjahressieger verrät, worauf es ankommt.

Das Licht ist gedimmt, zahlreiche Zuschauerstühle in der Scheune des Theodor-Zink Museums sind besetzt, alle Augen und insbesondere alle Ohren der Anwesenden richten sich nach vorne. Dort auf einem kleinen Podium, im Scheinwerferlicht mit Mikrofon ausgestattet und erhöht auf einem dicken Sitzkissen auf dem Stuhl, nehmen nacheinander acht Mädels und ein Junge Platz. Kurz stellen sie ihr Buch vor, lassen dann durch ihre vorgelesenen Buchpassagen ordentlich Kopfkino bei den Zuhörern entstehen, wecken Lust auf noch mehr Inhalt.

Wer dort auf dem erhöhten Kissen sitzt, geht in eine sechste Klasse einer der Kaiserslauterer Schulen und ist tatsächlich schon Sieger. Haben sich doch alle neun Vorlesenden beim Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels zuvor beim jeweiligen Schulentscheid durchgesetzt. Nun müssen sie ihr Können in der Museumsscheune beim stadtweiten Wettbewerb unter Beweis stellen.

Der Stadtentscheid wird, wie in den Vorjahren, von Morphy Burkhart und seiner Buchhandlung „Blaue Blume“ organisiert. Für ihn sind Bücher und das Lesen absolut elementar. „Es ist wirklich bedauerlich, dass es Schulen ohne eigene Bibliothek gibt“, sagt er mit Blick auf die Ausstattung vor Ort und ordnet das Lesen und ganz besonders das Vorlesen als den „wichtigsten Schlüssel zu unserer Kultur“ ein.

Schülerin des ASG vorn

Umso zufriedener äußert er sich über das, was nicht nur er beim Stadtentscheid zu hören bekommt. „Die Qualität ist in diesem Jahr erneut gewachsen“, sagt er. Er sei froh, nicht selbst in der Jury mitentscheiden zu müssen, wer es denn nun auf die nächste Stufe, den Bezirksentscheid, schafft.

„Ich sehe gleich fünf der Vorlesenden mit besten Chancen auf den Sieg“, berichtet Burkhart. Nun, die vom Buchhändler einberufene unabhängige Jury braucht am Ende nur kurz, um sich zu beraten. Mit einem „Hauch“ an Vorsprung entscheidet sie sich für Nessa Khoshdel Mohazab als Stadtsiegerin.

Die Schülerin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums hat sie mit ihrem Vortrag aus dem Buch „Bitte nicht öffnen – Bissig!“ von Charlotte Habersack und besonders mit dem Vorlesen einer ihr zuvor unbekannten Textpassage aus dem Buch „Jo & Jomoto“ von Frauke Scheunemann überzeugt.

Vorjahressieger in der Jury

Das für die Sechstklässlerin unbekannte Buch hat Morphy Burkhart ausgesucht und sich die Entscheidung dabei nicht leicht gemacht. „Es sollen fortlaufende Passagen gelesen werden, die an alle Teilnehmer die gleichen Anforderungen stellen“, erläutert er. Beim Vorlesen gehe es in erster Linie um die Betonung und die Stimmlage.

„Der Fremdtext macht den Unterschied aus“, macht Bruno Kurz seine Überzeugung klar. Er muss es wissen: Der junge Mann wurde im vergangenen Jahr nicht nur Stadtsieger, er hat es schließlich als Landessieger bis nach Berlin ins Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels geschafft. Grund genug für Morphy Burkhart ihn in diesem Jahr als Jurymitglied einzuladen.

Der Anfrage sei er sehr gerne nachgekommen, versichert der Siebtklässler und verrät nebenbei, dass er sich zu Hause gerade in ein Sachbuch zum Thema Schach vertieft.

Neben Bruno Kurz saßen die ehemalige RHEINPFALZ-Redakteurin Marita Gies sowie Desirée Kohl von der Volkshochschule in der Jury. Nessa Khoshdel Mohazab, die nach ihrem Sieg erst mal keine Worte hatte, vertritt Kaiserslautern nun im Bezirksentscheid. Wer dort gewinnt, darf beim Landesentscheid vorlesen und kann darauf hoffen, sich bis nach Berlin ins Bundesfinale zu lesen.