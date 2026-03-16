Ein besonderes Erlebnis liegt hinter der Jugendgarde des Karnevalvereins Kaiserslautern (KVK): die Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaften.

Bereits im Januar hatte sich das Team bei den Baden-Pfalz-Meisterschaften in Schwetzingen den Titel des Vizepfalzmeisters ertanzt. Wenige Wochen später gelang beim Gardetanzturnier in Völklingen die Qualifikation für die 35. süddeutsche Meisterschaft im bayerischen Hof. Zuletzt gelang der Jugendgarde des KVK in der Saison 2017/2018 die Qualifikation für eine süddeutsche Meisterschaft.

Bereits am Freitagmittag machte sich die Gruppe gemeinsam mit zahlreichen Fans und Unterstützern auf den Weg nach Oberfranken. Bei einer kurzen Fahrpause nutzten die Tänzerinnen die Gelegenheit, ihren Tanz noch einmal vor Familie und Freunde zu proben. Am Samstagmorgen war die Vorfreude groß, als die jungen Tänzerinnen zum ersten Mal die beeindruckende Freiheitshalle betraten. Für alle acht Mädchen war es die erste Teilnahme an einer Meisterschaft dieser Größe.

Stolz auf die Nachwuchstänzerinnen

Nach der Eröffnung und dem Erklingen der Nationalhymne stieg die Nervosität spürbar – der eigene Auftritt rückte immer näher und stellte die kleinen Nerven ordentlich auf die Probe. Trainerteam und Verein zeigen sich stolz auf ihre Nachwuchstänzerinnen: „Unsere Kinder gehören zu den besten Jugendgarden in ganz Süddeutschland, dieser Satz alleine macht uns unendlich stolz.“