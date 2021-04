Am zweiten Spieltag der Herren-Verbandsliga feiern der 1. TC Weilerbach und der TC RW Kaiserslautern die ersten Erfolge in der neuen Spielzeit. Die Weilerbacher schlagen zu Hause nach hartem Kampf den TC Mutterstadt mit 12:9, und die Rot-Weißen setzen sich auf der eigenen Anlage gegen den TC Weiler mit 13:8 durch. Am nächsten Wochenende kommt es zum Duell der beiden siegreichen Teams.

Der Weilerbacher Mannschaftsführer Sebastian Backe sprach nach der Partie gegen Mutterstadt von einem „Duell auf Augenhöhe, doch diesmal hatten wir auch das nötige Glück, was im Spiel davor gefehlt hat“. In ausgeglichenen Einzelmatches erzielten beide Kontrahenten jeweils drei Siege. Paul-Georg Günther (6:4, 6:1) und Backe (6:3, 6:2) waren ebenso wie Niklas Wolf erfolgreich, der sich knapp im Champions-Tiebreak durchsetzte. „Die Erfolge von Paul und mir waren klar ebenso wie unsere Pleiten“, bilanzierte Backe. Nach seiner Ansicht sei der Sieg von Wolf sehr wichtig gewesen. „Er hat sich knapp durchgesetzt und uns damit für den weiteren Verlauf geholfen.“

In den Doppelpartien erkämpften Günther/Backe drei weitere Punkte für die Gastgeber. „Der Gegner hat es uns richtig schwer gemacht, wir hatten zudem einige vermeidbare Fehler dabei, und ich persönlich hatte lange Zeit Probleme beim Aufschlag“, analysierte Backe. Er kommentierte: „Es war nervenaufreibend, kurz vor Schluss wurde es auch etwas hitzig. Unter dem Strich hatten wir einfach das glücklichere Ende.“ Tim Daniel Stemler/Wolf waren danach klar unterlegen, doch Pascal Kraut/Lucas Lambert bescherten ihren Farben durch einen 6:2, 6:2-Sieg die ersten beiden Zähler in der Saison. Am kommenden Spieltag steht für den 1. TCW das Lokalderby bei Rot-Weiß auf dem Programm. „Wir sind wahrscheinlich der Favorit, aber diesmal haben wir nicht den Heimvorteil“, so Backe.

TC RW Kaiserslautern

Nach seinem 13:8-Heimsieg über den TC Weiler steht der TC RW Kaiserslautern auf Platz vier in der durchaus kuriosen Tabelle. Nach den ersten beiden Spieltagen haben alle sechs Vereine dieser Spielklasse jeweils eine Bilanz von 2:2 Zählern. Der Lauterer Mannschaftsführer Christian Classen sah einen „verdienten Sieg. Wir haben wie schon in der Vorwoche gut gespielt und uns diesmal aber auch belohnt.“ Bereits nach den Einzeln stand Rot-Weiß unmittelbar vor dem Sieg (10:2). Pelle Weber, Classen, Max Milic, Alexander Schwarzwälder sowie Finn Himmer gewannen allesamt ihre Spiele. „Das war eine souveräne Leistung von uns, und auch Levy Müller hat sich trotz seiner Niederlage gegen einen wirklich sehr guten Gegner teuer verkauft“, lobte der Spielführer.

Nach zwei Doppelpleiten von Müller/Jan Knieriemen (1:6, 4:6) und Milic/Schwarzwälder (5:7, 3:6) konnten die Gäste den Spielstand allerdings nochmals verkürzen. Der Kapitän erklärte, dass „wir aus personellen Gründen etwas schlechter dastanden als im Einzel und es dann noch einmal spannend wurde“. Classen/Himmer (6:3, 1:6, 10:5) zeigten keine Nerven und erzielten den fehlenden Sieg. „Letztendlich haben wir unseren Vorsprung dann über die Ziellinie gebracht“, so Classen. Zum bevorstehenden Derby gegen Weilerbach äußerte er sich selbstbewusst: „Wir wollen an die beiden bisherigen Leistungen anknüpfen.“

Erster Saisonsieg für RW-Herren 50

Die Herren 50 des TC RW Kaiserslautern haben in der Südwestliga Nord den ersten Saisonsieg eingefahren. Im Heimspiel gegen die SG Dietzenbach setzte sich das Team mit 7:2 durch und verbesserte seine Bilanz auf 2:2 Zähler. Damit steht die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz der mit sieben Teilnehmern ausgetragenen Liga.

„Dieses Erfolgserlebnis nach dem schwierigen Auftakt in der letzten Woche tut uns richtig gut“, sagte Spieler Neil Prickett. Nach den Einzelbegegnungen erspielten sich die Gastgeber eine 4:2-Führung. Jens Schmitt (6:1, 6:2), Prickett (6:1, 6:0) und Falko Zink (6:0, 6:0) waren zunächst erfolgreich. Nach zwei Niederlagen von Henning Knerr und Steffen Sauthoff baute Carsten Schneller (6:1, 6:0) den Vorsprung jedoch wieder aus. Der an Position zwei gesetzte Prickett kommentierte: „Eigentlich hatten wir zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon ein gutes Gefühl für die anstehenden Doppel. Am Ende verliefen die Begegnungen dann auch ohne Probleme für uns.“ Das Duo um Prickett/Zink bekam nach verletzungsbedingter Aufgabe der Gegner den fehlenden Punkt zugesprochen. Schmitt/Knerr sowie Schneller/Peter Theilmann waren ebenfalls siegreich und gewannen ihre Duelle glatt in zwei Sätzen. Der Spieler freute sich neben dem sportlichen Resultat auch über das Zuschaueraufkommen: „Es war für die Spieler und das Publikum einfach mal wieder ein schönes Gefühl.“ Er ergänzte: „Natürlich haben wir streng darauf geachtet, dass jeder die Corona-Auflagen auch einhält, und es waren wirklich alle sehr rücksichtsvoll.“

RW-Damen siegen klar

Für die erste Damenmannschaft von Rot-Weiß Kaiserslautern gab es zum Auftakt in der Verbandsliga einen deutlichen 19:2-Auswärtssieg gegen den TC Althornbach. Nach dem ersten Spieltag steht das Team ganz oben auf Rang eins.

Neil Prickett in Funktion des Trainers betonte, dass es „für die Mädels nicht einfach war, nach so langer Zeit ohne Wettkampfpraxis wieder zu spielen“. Seine Truppe erspielte sich aber direkt einen 10:2-Vorsprung nach den Einzelbegegnungen. Lucy Lascheck, Marie-Louise Bugera, Liv Maja Röstel, Sandra Pfingsten und Nike Lenz besiegten ihre Gegnerinnen jeweils glatt in zwei Sätzen.

„Wir hatten kaum Probleme gehabt und es gut gemacht“, bemerkte der Coach. Auch in den Doppeln waren die Gäste klar überlegen und konnten alle drei Partien siegreich gestalten. Lascheck/Bugera in zwei Durchgängen ohne Satzverlust, Leonie Leister/Röstel (7:5, 6:2) sowie Pfingsten/Lenz (6:4, 6:2) vollendeten den Auftakterfolg. Der Übungsleiter blickt auf die kommende Partie gegen den BASF TC Ludwigshafen III voraus: „Sie könnten ihr Team durch Spielerinnen mit besseren Leistungsklassen noch deutlich stärker aufstellen, von daher hängen unsere Chance von ihrer Aufstellung ab. Wir müssen dazu aber abwarten, mit welchen Leuten sie dann tatsächlich nach Kaiserslautern kommen.“

In der Damen-Pfalzliga hat das Team vom Park TC Siegelbach eine knappe 10:11-Niederlage gegen den TC WR 1897 Speyer kassiert. Die Damen des 1. TC Weilerbach hingegen setzten sich auswärts knapp mit 12:9 beim TC RW Pirmasens durch.