Neues Leben in alten Mauern: Sven Theobald hat für sich und seine Kollegen einen besonderen Arbeitsplatz geschaffen. Dabei wurde der Villa Karcher zu altem Glanz verholfen.

Die ehemalige Villa Karcher wird in der Denkmaltopographie Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz als herrschaftliches Anwesen „eines führenden Repräsentanten des Kaiserslauterer Wirtschaftsbürgertums“ beschrieben. Das Gebäude wurde 1853/54 für den Großkaufmann und Inhaber der Posthalterei, Franz Daniel Karcher, und dessen Mutter Philippine Rettig gegenüber dem Stockhausplatz erbaut. Der Kaiserslauterer Rechtsanwalt Sven Theobald sah das Potenzial und die Schönheit des Hauses, als seine Kanzlei, die zuvor im Benzinoring war, mehr Platz brauchte.

So kaufte er es 2013 von der Firma Kopp und Kraus, welche in direkter Nachbarschaft ihr Geschäft betreibt. „Ich hatte erst einmal große Probleme, Handwerker zu finden, die solche diffizilen Arbeiten übernehmen“, schildert der Strafverteidiger. In Heidelberg fand er schließlich eine Firma, welche die Sanierung übernahm. Etwa zwei Jahre sollte es dauern, bis die Villa ihr heutiges Gesicht zeigte.

Zugemauertes Fenster geöffnet

„Es war alles zu erneuern. Nur die Kassettendecke und die Holzvertäfelung blieben erhalten“, so Theobald. Bei der Sanierung seien noch „kleine Geheimnisse“ entdeckt worden, zum Beispiel, dass sich der untere Teil des Hauses gesetzt hatte. Und als die Arbeiten so gut wie abgeschlossen waren, da fand er zufällig heraus, dass rechts oberhalb des kunstvollen Eingangs mit seiner schmiedeeisernen Überdachung irgendwann einmal ein Fenster zugemauert worden war.

Beeindruckend: die Kassettendecke im Erdgeschoss mit Kronleuchter. Foto: Barbara Scheifele

Diese Stelle wurde wieder aufgebrochen, die Sandsteingewänder samt dem Frauengesicht darüber von einem Steinmetz originalgetreu nachgearbeitet. Jetzt präsentiert sich das Haus ungefähr so, wie es vor 170 Jahren einmal ausgesehen hat. „Kein Mensch kann heute noch so bauen“, sagt der Hausherr über die kunstvolle Gestaltung im Stil einer italienischen Villa des 16. Jahrhunderts.

Technik entspricht modernem Stand

Beispielsweise die Fenster: Einige der liebevoll gestalteten Scheiben mit Bordüren, Mustern und blauen Blumen waren zum Glück erhalten geblieben – und konnten als Vorbild für die Rekonstruktion dienen. Im überdachten Eingangsbereich bringen sie viel Licht in das wunderschöne Entree. Die Böden der Flure in Schwarz-weiß passen zum Stil der Neorenaissance. In den Büros wurde Parkett neu verlegt, nur im ersten Obergeschoss gibt es noch Original-Holzböden, welche wohl in den 1950er- oder 1960er-Jahren eingebaut wurden. Die Bäder entsprechen nun modernem Standard. Um das Haus geschäftlich nutzen zu können, wurde die Technik auf den neuesten Stand gebracht.

Nachgemacht wurden die aufwendig gestalteten Fenster im Treppenhaus – zum Glück war eines der Fenster erhalten geblieben. Foto: Barbara Scheifele

Das Treppenhaus präsentiert sich licht und großzügig. Das Geländer war noch erhalten, nur wenige Teile mussten nachgearbeitet werden. Die Wände zieren dort Sonthofener Platten, zu deren warmem Farbton die hölzernen Treppenstufen passen. Der Absatz zwischen Erdgeschoss und erster Etage bekommt von Norden Tageslicht durch vier große Fenster. Ein Stockwerk höher ziert ein riesiger Spiegel mit Goldrand die dort geschlossene Wand. „Vier Männer mussten den hochschleppen“, erinnert sich der Hausherr.

Erhalten war das kunstvolle Geländer im Treppenhaus, nur einige Teile mussten rekonstruiert werden. Foto: Barbara Scheifele

Sandstein wieder freigelegt

Im Erd- und ersten Obergeschoss sind die Räume der Kanzlei untergebracht, im zweiten Stockwerk ist ein Büroraum vermietet. „In einer solchen Umgebung zu arbeiten, das ist einfach schön“, findet Theobald. Der ehemalige Speicher wurde ausgebaut, die Originalbalken konnten erhalten werden. So entstand eine Nutzfläche von insgesamt rund 600 Quadratmetern. „Im Keller hatten wir den größten Aufwand“, verdeutlicht Theobald bei der Besichtigungstour. Aus dem Tonnengewölbe habe man containerweise Schutt herausgeschafft.

Einer der Räume sei beispielsweise verputzt und in unterschiedlichen Farben gefliest gewesen. Der Putz wurde abgeklopft, der Sandstein freigelegt und neu verfugt. Unter dem Schutt habe man noch eines der Originalfenster gefunden und es als Muster für die Nachbauten verwenden können. Auch einzelne der Sandstein-Applikationen, welche die Fassade des Gebäudes schmückten, wurden gefunden und konnten professionell nachgemacht werden.

Bunker mit Luftschutz-Hausapotheke

Im Heizungsraum wurde bei den Arbeiten eine weitere Entdeckung gemacht: Dort ist – wahrscheinlich im Zweiten Weltkrieg – ein unterirdischer, kleiner Bunker angelegt worden, der früher wohl eine Verbindung nach außen hatte. „Heute nutzen wir den für säumige Mandanten“, scherzt der Anwalt. Noch in Betrieb ist der riesige alte Öltank. Auch die Luftschutz-Apotheke aus dem Zweiten Weltkrieg hängt bis heute an der Wand.

Theobald ist voll des Lobes über das Klima in der Villa mit den hohen Räumen: Im Sommer sei es angenehm kühl und wenn im Winter einmal aufgeheizt sei, bleibe es auch warm. Kollegen und Mandanten, die zum ersten Mal ins Haus kämen, seien auch davon begeistert, nicht nur von der Gestaltung. Wer das Gebäude in der Steinstraße 29 vom gegenüberliegenden Platz der Kinderrechte aus betrachtet, dem fällt nicht nur die streng symmetrische Gestaltung auf.

Elektrische Fensterläden eingebaut

Rund um die schönen Sandsteineinfassungen von Fenstern und Sockeln ist die Fassade reinweiß. Auch gibt es einen prächtigen Balkon. „Dieser musste vor der Sanierung jahrelang abgestützt werden“, erzählt Theobald. Über den Fenstern sind überall viereckige Metallverzierungen angebracht – dahinter verstecken sich heute elektrische Fensterläden. Die Sandstein-Gliederungen zieren Frauengesichter.

Mehr als eine Million Euro habe er in die Instandsetzung des Hauses gesteckt, gibt der Rechtsanwalt Auskunft. Er habe noch mehr alte Gebäude sanieren lassen. Er komme viel in Deutschland herum und sehe in verschiedenen Städten, was machbar sei, sagt er. Die schönen alten Gebäude, die in Kaiserslautern stünden, müsse man besser schützen, fordert Theobald, der kritisiert, dass es beim Denkmalschutz an Visionen fehle. Die Villa ist für ihn ein Liebhaber-Objekt, finanziell lohne sich ein solcher Aufwand nicht. Jetzt möchte der Jurist am liebsten noch hinterm Haus einen Garten anlegen – so, wie auch die Vila Karcher einst von parkartigem Grün umgeben war.

