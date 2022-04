Ihr Abitur hat sie mit Bravour am Hochbegabtenzweig des Heinrich-Heine-Gymnasiums abgelegt. Dass der Weg dorthin manchmal stressig war, hat Negin Moghiseh schnell vergessen. „Letztlich bleibt nur das Gute in Erinnerung.“

Die Klasse 9 in der Mittelstufe hat sie übersprungen. Erdkunde, Sozialkunde und Englisch gehörten zu ihren Leistungsfächern. In ihrem Kurs war Negin gerade mal mit acht Teilnehmern zusammen. „Schön, dass alle zur Abifeier in die Fruchthalle kommen konnten.“ Ihre Schwester habe ihr Abizeugnis 2020 per Post zugeschickt bekommen, erinnert sie an Abstriche während der Pandemie. Sie selbst habe mit dem Onlineunterricht während Corona kein Problem gehabt. Sie könne aber gut nachvollziehen, wenn sich manche Schüler mit der Art des Unterrichts schwer getan hätten.

An MINT-Fächern interessiert

Negin ist vielseitig interessiert. Mit sechs Jahren hat sie die Geige für sich entdeckt. Mit ihrer Violine unterstützt sie seit ein paar Jahren das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern. Ihre Aktivitäten bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hätten sich während Corona verlaufen, räumt sie ein. Umso mehr hat sie sich in der letzten Zeit ihren vier Hühnern gewidmet. Eigentlich hätte sie gerne einen Hund gehabt. Jetzt sind es braune Hühner, die sie im elterlichen Garten auf dem Lämmchesberg hält. Schon immer an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) interessiert, hat sie zur Überwachung ihrer Hühner mit einer Webcam ein kleines Programm geschrieben.

Engagiert ist Negin seit ein paar Jahren im Unicef-Juniorteam Kaiserslautern. Ihr liegen die Rechte von Kindern am Herzen und dafür setzt sie sich ein. „Kinderrechte sollen endlich ins Grundgesetz“, so ihr Appell.

Erfolge bei „Jugend forscht“

Eine praktische Berufsausbildung kommt für die junge Frau weniger in Frage. Weil sie beim Wettbewerb „Jugend forscht“ auf Landes- und Bundesebene bereits mehrere Preise eingeheimst hat, tendiert sie für ein Studium im Bereich der MINT-Fächer. „Noch weiß ich nicht, was und wo ich studieren möchte“, lässt sie sich noch etwas Zeit für die Studienwahl. Vorerst denkt Negin an die Lektüre ihrer Bücher, an Praktika und an Reisen. „Dann freue ich mich auf ein Studentenleben.“