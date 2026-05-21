Sie machen's doch irgendwie alle gleich, diese Comedykünstlerinnen- und künstler.

Da wird lustig das Publikum angequatscht und die Pärchen darunter kriegen eine zwar kostenlose, doch aber zumindest meist fragwürdige Beziehungsberatung aufgedrückt. Und wer am Anfang angesprochen wurde, wird dann den ganzen Abend über auf die Schippe genommen. Gut, dass die iranische Bühnenfrau Negah Amiri noch mehr zu bieten hatte.

So arbeitet sie in ihrem aktuellen Programm die deutsch-iranischen Kulturunterschiede heraus. Und das tut sie durchaus witzig. „Tag, wie geht’s?“, die knappe deutsche Standardbegrüßung kann nach Amiri so gar nicht mit einer blumigen persischen Begrüßung mithalten. „Wie geht’s deiner Mutter, deinem Vater, deinen Brüdern und Schwestern, deinen Neffen und Cousinen und wie geht’s dem Baum vor deinem Haus?“ Ein solch ausführliches Interesse wird dann nur noch durch „Ich opfere mich für dich“ getoppt. Für Heiterkeit im Publikum sorgt auch Amiris Spruch: „Als ich nach Deutschland kam, dachte ich, alle Männer hier seien wie Dieter Bohlen“. Nur gut, muss man da sagen, dass das nicht so ist.

Amtsdeutsch und Junggesellenabschiede

Als Amiri mit elf Jahren in Deutschland aus dem Zug stieg, sah sie wohl mit als erstes eine Männergruppe bei einem Junggesellenabschied. In Peniskostümen! Tja, die deutsche Kultur ist halt schwer zu toppen! Die Erklärung ihrer Mutter: „Das ist irgendwas Religiöses“.

Später dann hat Amiri in der Schule kein Wort verstanden. Ihr Resümee dazu: „Woher sollte ich auch türkisch können?“. Gewundert hat sie sich auch über unser schönes Amtsdeutsch. So händigte man ihr bei der Ausländerbehörde eine „Integrationskursteilnahmebescheinigung“ aus. Und auf die lästige Frage nach dem Grund für die Flucht aus dem Iran hat sich ihre Mutter eine Antwort zurechtgelegt: „Wir haben herausgefunden, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen. Wir sind also irgendwie Fashion-Flüchtlinge.“ Gewundert habe sie sich auch über deutsche Liebeslieder. So etwa über den Song der Gruppe Revolverheld: „Für dich lass ich das Licht an, auch wenn’s mir zu hell ist …“. Da ginge es in iranischen Liedern zwar wesentlich romantischer und gefühlvoller zu, mit dem kleinen Pferdefuß, dass es auch immer irgendwie um Tod, Verderben und Trauer ginge.

Sie ist eine grundsympathische Plaudertasche, diese Negah Amiri und sie spart auch nicht mit Selbstironie. Dass sie dabei sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge so ein bisschen Völkerverständigung betreibt, sich gleichermaßen über Perser und Deutsche lustig macht und so eine Verbindung schafft, ist die Quintessenz ihrer Bühnenkunst.