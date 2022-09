Die Kaiserslauterer Synagoge wurde 1886 eingeweiht. Die Nationalsozialisten zerstörten das jüdische Gotteshaus 1938. Die Synagoge wurde nach Plänen von Architekt Professor Ludwig Levy erbaut. Er hatte entsprechende Erfahrung, weil er auch Pläne für christliche Kirchen realisiert hatte.

Der Grundstein der Synagoge wurde 1883 in einer eher schlichten Zeremonie gelegt. An der Einweihung am 26. Februar 1886 nahmen, wie in der Synagogengeschichte nachzulesen ist, „alle Bürger“ Anteil. „Auch christliche Geistliche zogen in dem Festzug zur Synagoge mit.“ Eine 3-D-Computer-Rekonstruktion der Technischen Universität Darmstadt ermöglicht seit 2006, sich einen virtuellen Eindruck der Synagoge zu verschaffen.

Der Name „Synagogenplatz“ ist, ohne bis dahin offiziell benannt worden zu sein, erstmals im Adressbuch 1949 zu finden. Nach dem Naziterror hat es noch 35 Jahre, bis zum 8. Oktober 1980, gedauert, bis der Synagogenplatz in das offizielle Straßenverzeichnis eingeschrieben wurde. Als Mahnmal wurden ab 2001 zwei Pfeiler der Nordfassade des Gotteshauses rekonstruiert. Auf der dem Platz zugewandten Seite des auf unserer aktuellen Aufnahme abgebildeten Mahnmals sind 192 Namen jüdischer Kaiserslauterer Mitbürger eingemeißelt, die vertrieben, verschleppt und ermordet wurden.

Im Sommer 1938 hatten die Abrissarbeiten schon begonnen

Auf dem historischen Foto sind nach links die Nordseite, die heutige Fischerstraßenseite, und nach rechts die Westseite der Synagoge festgehalten. Die Aufnahme des Stadtarchivs wurde im Sommer 1938 gemacht, als die Abrissarbeiten schon begonnen hatten. Synagogenplatz und Mahnmal nannte Oberbürgermeister Bernhard Deubig bei der offiziellen Übergabe des Mahnmals ein „Gesamtensemble“. Er äußerte die Idee, zur Fischerstraße hin einen „Lärmschutz in Form einer Wasserwand aus Brunnenfontänen“ zu errichten. Es blieb bei der Idee.

Am 9. Oktober 1938, einen Monat vor der Reichspogromnacht, begannen die Lauterer Nazis auf Betreiben des damaligen Oberbürgermeisters Richard Imbt und des Gauleiters Josef Bürckel mit einer ersten Sprengung die Synagoge abzureißen. Am 29. August 1938 hatten schon Abrissarbeiten begonnen. Unter dem fadenscheinigen Vorwand, die damalige Dr.-Frick-Straße, die heutige Fischerstraße, müsse für Aufmärsche verbreitert werden, zwangen die Nazis die Jüdische Gemeinde, ihre Synagoge an die Stadt „zu verkaufen“. Der Kaufpreis wurde nie bezahlt. Nach Kriegsende musste die jüdische Gemeinde bis Mai 1951 prozessieren, um eine finanzielle Entschädigung, zu bekommen. Die Stadt zahlte schließlich 256.000 DM für das Grundstück.

„Stadtbunker“ unter der abgerissenen Synagoge

Nachdem die Trümmer des zerstörten Gotteshauses beseitigt waren, wurde der Platz Ernst-vom-Rath-Platz benannt. Ernst vom Rath war ein nationalsozialistischer Diplomat. Wegen der zunehmenden Bombenangriffe suchten die Nazis, insbesondere die der umliegenden Büros, Schutz. Sie scharrten 1943 einen Splittergraben, einen „Stadtbunker“ in das Fundament der gesprengten Synagoge. Das war ein etwa fünf Meter unter der Erde angelegter, verwinkelter Graben mit betonierter Decke, und sie vertrauten sich den massiven, teilweise noch erhaltenen Grundmauern der Synagoge an. Der Bunker war erkennbar an einem darüber aufgeschütteten Erdhügel. Der Eingang war von der Luisenstraße her.

Unmittelbar nach dem Krieg ebnete die Stadt Erdhügel und Bunker ein. Zwei Jahr später gab es Ärger: Die Stadt veranstaltete die ersten Mai- und Oktoberkerwen 1947/1948, wie vor dem Krieg, wieder auf dem Stiftsplatz. Die Kerwen fanden mehr und mehr Zuspruch und die Stadt sah sich veranlasst, das Kerwetreiben 1950 auf das noch brach liegende Synagogengrundstück an der Fischerstraße auszuweiten. Empörung, Ärger und Entrüstung machten dem Buden- und Reitschulenspektakel ab 1952 ein Ende. Der erste Bauabschnitt des Messeplatzes reichte aus, um die Kerwe ab 1953 aufzunehmen.