Auf Abwege ist der Fahrer eines Lieferwagens am Montagabend geraten, weil er den Anweisungen seines Navigationsgeräts blind Folge leistete. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 21-Jährige kurz vor 23 Uhr durch die Fischbacher Straße, als ihn das Navi von der Straße zunächst auf einen Feldweg und dann in ein Feld lotste. Der junge Mann folgte der Routenbeschreibung und fuhr seinen Transporter im Acker fest. Alle Versuche, den Wagen wieder freizukriegen, misslangen. Die Räder gruben sich immer tiefer in den Matsch. Letztendlich musste die Feuerwehr den Mann und sein Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien. Nach fast zwei Stunden war der Transporter geborgen. Die Polizei leitete gegen den 21-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Es steht im Raum, dass er den Feldweg verbotswidrig benutzte und entsprechende Verkehrszeichen missachtete.